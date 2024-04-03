Цьогоріч Україні не вистачило 257 мільярдів для покриття видатків бюджету

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету. Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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За її словами, «власний ресурс» країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів від іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року сягнув 550,1 млрд грн.

Водночас витрати — видатки держбюджету, витрати на погашення держборгу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

«Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги — грантами і кредитами», — зазначила Підласа.