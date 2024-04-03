У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету. Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
3 квітня 2024, 14:48
Цьогоріч Україні не вистачило 257 мільярдів для покриття видатків бюджету
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За її словами, «власний ресурс» країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів від іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року сягнув 550,1 млрд грн.
Водночас витрати — видатки держбюджету, витрати на погашення держборгу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.
«Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги — грантами і кредитами», — зазначила Підласа.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Все це покривається міжнародними подопомогами. Питання лише в тому скілки лишніх грошей ми отримаємо, і вкладемо їх в армію чи бруківку.
Якщо жінка заробляє 500дол, а витрачає 1 т то це не означає «не вистачило», це називається: «дякую чововікові за грошенята)».