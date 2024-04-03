Фонд гарантування в березні продав активи банків-банкрутів на понад 396 мільйонів

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Успішні торги

«Протягом березня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 575 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними були 37 аукціонів з продажу активів 8 банків. Сума успішних торгів склала більше 396,1 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 65% цієї суми — 256,0 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються. Ще 128,8 млн грн — ціна реалізації нерухомого майна банків.

За результатами успішних аукціонів за березень станом на 3 квітня отримано оплату за 12 лотів на суму 77,1 млн грн.

Кошти за 25 лотів, на суму 319,0 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.