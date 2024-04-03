Рада планує передати функції Комісії з грального бізнесу Мінцифрі

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Що відомо

«Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі», — йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, відповідне рішення буде ухвалене на основі двох законопроєктів — урядового № 9256 та доопрацьованого самим Железняком № 9256-д.

Він наголошує, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, про систему онлайн-моніторингу та інші.

Нагадаємо

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні у 2020 році. Тоді ж було створено КРАІЛ, яка видає ліцензії компаніям, що хочуть займатися гральним бізнесом. Щорічно вони мають сплачувати ліцензійні платежі. Наприклад, один рік ліцензії на інтернет-казино коштує 23,4 млн грн, на букмекерську діяльність в інтернеті — 108 млн грн, онлайн-покер — 6 млн грн.

У травні 2023-го Кабмін запропонував Верховній Раді ліквідувати КРАІЛ. Відповідний законопроєкт № 9256 зареєстрований у парламенті 1 травня.