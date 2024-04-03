Рада планує передати функції Комісії з грального бізнесу Мінцифрі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2024, 14:01

Рада планує передати функції Комісії з грального бізнесу Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з грального бізнесу Міністерству цифрової трансформації. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з грального бізнесу Міністерству цифрової трансформації.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі», — йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, відповідне рішення буде ухвалене на основі двох законопроєктів — урядового № 9256 та доопрацьованого самим Железняком № 9256-д.

Він наголошує, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, про систему онлайн-моніторингу та інші.

Нагадаємо

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні у 2020 році. Тоді ж було створено КРАІЛ, яка видає ліцензії компаніям, що хочуть займатися гральним бізнесом. Щорічно вони мають сплачувати ліцензійні платежі. Наприклад, один рік ліцензії на інтернет-казино коштує 23,4 млн грн, на букмекерську діяльність в інтернеті — 108 млн грн, онлайн-покер — 6 млн грн.

У травні 2023-го Кабмін запропонував Верховній Раді ліквідувати КРАІЛ. Відповідний законопроєкт № 9256 зареєстрований у парламенті 1 травня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 квітня 2024, 14:08
#
Все ніяк не вигадають чим має займатись це МінСколково
+
0
Riojas
Riojas
3 квітня 2024, 14:16
#
Пхахаха и тут самый верный ленинец Федоров. Действительно, между казино и закупкой дронов зачем тратить время на какую-то айтишку.
+
+30
nitrolog
nitrolog
3 квітня 2024, 14:30
#
Тепер казіношка буде в Дії?))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами