Колишнє відділення російського ВТБ в ЄС виключили із санкційних списків у США

США виключило з-під дії санкцій колишній європейський підрозділ одного з найбільших російських банків ВТБ. Про це повідомили у Міністерстві фінансів країни, передає Радіо Свобода.

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Так, зі списку санкцій виключили Ost-West Handeslbank, а також його колишні назви — VTB Bank Europe і VTB Bank Deutschland.

У квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль Bank Europe. Через санкції Євросоюзу вони заборонили ВТБ здійснювати права акціонера.

Пізінше європейську «дочку» російського ВТБ виставили на продаж після того, як материнський банк опинився під санкціями США та Великої Британії.