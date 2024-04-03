Курс валют на 3 квітня: долар в банках додав 10 копійок

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Курс долара в обмінниках в покупці втратив 2 копійки, а у продажу 1 копійку. Курс євро у покупці додав 3 копійки, а у продажу 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,10−39,59 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,40−39,51, євро — 42,78−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,32−39,34 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,35−42,36 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.