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3 квітня 2024, 12:34

Пʼять українців залишилось у глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes

У цьогорічному світовому рейтингу найбагатших людей за версією Forbes залишилося лише п’ять українців. Минулого року з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський. Про це пише українська редакцію журналу.

У цьогорічному світовому рейтингу найбагатших людей за версією Forbes залишилося лише п’ять українців.

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Хто з українців найбагатший

Найбагатшим серед українців є власник ДТЕК та співвласник «Метінвест» Рінат Ахметов зі статками у $4 млрд, що на $1,7 млрд менше, ніж роком раніше. У світовому рейтингу він посів 785 місце.

У власник групи «Інтерпайп» Віктора Пінчука за рік скоротилися статки на $100 млн — до $2 млрд. Наразі він 1623-й у загальному рейтингу мільярдерів.

Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 млрд (-$200 млн за рік) обійняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes.

Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго за рік також скоротилися на $100 млн — до $1,2 млрд. І це дало йому змогу посісти 2410 місце серед найбагатших людей світу.

Співвласник так званої групи «Приват» Геннадій Боголюбов посів 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 млн — до $1 млрд.

Минулого року у списку мільярдерів було шість українців. Утім, із рейтингу вибув бізнес-партнер Боголюбова Ігор Коломойський.

Як зауважує Forbes, статки співзасновників стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин оцінюються у $1,9 млрд у кожного. Проте, у рейтингу вони вказані як громадяни Канади.

Загалом сьогодні у світі рекордна кількість мільярдерів — 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.

Найбагатшим серед них є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.

Крім того, цього року учасники рейтингу мають найбільші статки, ніж будь-коли. Загальна їхня вартість досягла $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+45
Андрій М***к
Андрій М***к
3 квітня 2024, 12:56
#
А зеленський яке місце посів, наживаючись на війні?
+
0
mantis05
mantis05
3 квітня 2024, 15:26
#
Например- никакое. Напомню, что с мая 23го, его денежку мониторят 7 американских служб, как одно из требований сената, по предоставлению фин помощи Украины. Но кому я это пишу? Челику, который за 2 грывни комент парашнюка отрабатывает?)
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0
Rubi0
Rubi0
3 квітня 2024, 13:21
#
Занятно как революция пожирает своих родителей.
+
0
potator
potator
3 квітня 2024, 13:27
#
Зато беня теперь может претеновать на звание вора в законе
+
+15
potator
potator
3 квітня 2024, 14:01
#
Конгресс немного мог бы повернуть к нам голову если бы мы этого сального еврейку им переслали
+
0
financialGenius
financialGenius
3 квітня 2024, 14:10
#
Нужно думать хоть немного … кто он такой для сша ? Он там ни разу не был , ни гражданства ничего с сша его не связывает , ну да ладно … во вторых — знаешь зачем он им нужен ? — что бы потрясти немного и отобрать все средства и знаешь куда и где они потом окажуться ? — правильно в сша, а не у нас … прям как миллиарды лазаренко… и какой нам смысл это делать ?
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