Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 444 370 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 квітня 2024, 8:14
Втрати ворога за 2 квітня: 710 російських окупантів, 11 танків та 17 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 444370 (+710) осіб,
- танків — 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 13368 (+18) од,
- артилерійських систем — 11142 (+30) од,
- РСЗВ — 1025 (+2) од,
- засоби ППО — 745 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8796 (+17),
- крилаті ракети — 2059 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка — 1838 (+6)
Джерело: Мінфін
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