FinAwards 2024: Названо найкращу службу підтримки серед банків

29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

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Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкраща служба підтримки».

Найкраща служба підтримки

Переможцем у номінації «Найкраща служба підтримки» став monobank | Universal Bank. Що оцінили користувачі у підтримці необанку:

допомога через соціальні мережі, або месенджери: Viber, Telegram, Facebook, iMessage, Google Business Messenger;

середній час очікування на лінії при дзвінку: 30−35 секунд;

середній час очікування в месенджері до з'єднання з оператором: 60 секунд;

впроваджені новітні технології та інновації для поліпшення роботи служби підтримки, зокрема штучний інтелект.

Другу сходинку посів Приватбанк та його служба підтримки. Як з’ясувалося, середній час очікування на лінії при дзвінку: від 25 сек. до 3 хв, а середній час розв’язання проблеми клієнта становить 2−5 хв.

На третьому місці служба підтримки Абанку — тут середній час розв’язання проблеми клієнта становить 5 хв. 15 сек.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Партнерами засновників премії — сайтів «Мінфін» і Finance.ua у цьому році стали Національна асоціація банків України, найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні