У Forbes оцінили статки Чанпена Чжао в $33 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2024, 11:52

У Forbes оцінили статки Чанпена Чжао в $33 млрд

Співзасновник і ексСЕО Binance Чанпен Чжао посів 50 сходинку у новому рейтингу мільярдерів від Forbes зі статками $33 млрд, пише Forklog.

Співзасновник і ексСЕО Binance Чанпен Чжао посів 50 сходинку у новому рейтингу мільярдерів від Forbes зі статками $33 млрд, пише Forklog.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилося стан ЧжаоЗа оцінкою видання, розмір багатства підприємця досяг максимуму 2022 року — $65 млрд.
Фото:bbc.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися статки Чжао

За оцінкою видання, розмір багатства підприємця досяг максимуму 2022 року — $65 млрд. Але потім показник упав до $10,5 млрд.

Bloomberg у власному індексі мільярдерів приписує Чжао володіння активами на суму $45,1 млрд. Цифра за рік збільшилася на $10,7 млрд.

Скільки нарахував мільярдерів Forbes

За підсумками 2023 року у Forbes нарахували у світі 2781 мільярдера. Це стало рекордним показником за всю історію, як і сукупний розмір їхнього багатства — $14,2 трлн.

У розрізі країн лідером залишаються США, в яких мешкають 813 власників подібних статків (сумарно — $5,7 трлн). На другому місці Китай (включно з Гонконгом) з показниками 473 і $1,7 трлн відповідно.

У списку є й інші представники криптоіндустрії. Співзасновник і CEO Coinbase Брайан Армстронг опинився на 180-му рядку з $11,2 млрд.

У рейтингу дебютували найбільші акціонери емітента стейблкоїна USDT — Tether — в особі Джанкарло Девасіні ($9,2 млрд), Паоло Ардоіно ($3,9 млрд), Жана-Луї ван дер Вельде ($3,9 млрд) та Стюарта Хогнера ($2,5) млрд).

Загалом видання нарахувало 17 пов'язаних із криптовалютами підприємців зі статком понад мільярд доларів. В тому числі:

  • співзасновники Ripple Кріс Ларсен ($3,2 млрд) та Джед Маккалеб ($2,9 млрд);
  • засновники Gemini брати Вінклвоси (по $2,7 млрд);
  • Майк Новограц ($2,5 млрд);
  • Майкл Сейлор ($4,4 млрд) та інші.

Найменший розмір багатства з представників галузі у рейтингу у Forbes визначили у співзасновників інфраструктурної Web3-платформи Alchemy Джо Лау та Нікіла Вішванатана — $1,5 млрд у кожного.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
potator
potator
3 квітня 2024, 13:29
#
Чан пень точно понял где находится педаль у этого лохотрона
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами