Співзасновник і ексСЕО Binance Чанпен Чжао посів 50 сходинку у новому рейтингу мільярдерів від Forbes зі статками $33 млрд, пише Forklog.
У Forbes оцінили статки Чанпена Чжао в $33 млрд
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Як змінилися статки Чжао
За оцінкою видання, розмір багатства підприємця досяг максимуму 2022 року — $65 млрд. Але потім показник упав до $10,5 млрд.
Bloomberg у власному індексі мільярдерів приписує Чжао володіння активами на суму $45,1 млрд. Цифра за рік збільшилася на $10,7 млрд.
Скільки нарахував мільярдерів Forbes
За підсумками 2023 року у Forbes нарахували у світі 2781 мільярдера. Це стало рекордним показником за всю історію, як і сукупний розмір їхнього багатства — $14,2 трлн.
У розрізі країн лідером залишаються США, в яких мешкають 813 власників подібних статків (сумарно — $5,7 трлн). На другому місці Китай (включно з Гонконгом) з показниками 473 і $1,7 трлн відповідно.
У списку є й інші представники криптоіндустрії. Співзасновник і CEO Coinbase Брайан Армстронг опинився на 180-му рядку з $11,2 млрд.
У рейтингу дебютували найбільші акціонери емітента стейблкоїна USDT — Tether — в особі Джанкарло Девасіні ($9,2 млрд), Паоло Ардоіно ($3,9 млрд), Жана-Луї ван дер Вельде ($3,9 млрд) та Стюарта Хогнера ($2,5) млрд).
Загалом видання нарахувало 17 пов'язаних із криптовалютами підприємців зі статком понад мільярд доларів. В тому числі:
- співзасновники Ripple Кріс Ларсен ($3,2 млрд) та Джед Маккалеб ($2,9 млрд);
- засновники Gemini брати Вінклвоси (по $2,7 млрд);
- Майк Новограц ($2,5 млрд);
- Майкл Сейлор ($4,4 млрд) та інші.
Найменший розмір багатства з представників галузі у рейтингу у Forbes визначили у співзасновників інфраструктурної Web3-платформи Alchemy Джо Лау та Нікіла Вішванатана — $1,5 млрд у кожного.
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