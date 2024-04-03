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3 квітня 2024, 11:10

Щомісячний дохід від майнінгу біткоїнів досяг нового рекорду

У березні біткоїн-майнери досягли безпрецедентного рівня доходів у $2,01 млрд шляхом винагород за видобуток блоків та комісій за переведення BTC.

У березні біткоїн-майнери досягли безпрецедентного рівня доходів у $2,01 млрд шляхом винагород за видобуток блоків та комісій за переведення BTC.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРекорд майнерівПопередній рекорд у $1,74 млрд було встановлено у травні 2021 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекорд майнерів

Попередній рекорд у $1,74 млрд було встановлено у травні 2021 року. З $2 млрд, зароблених у березні 2024 року, близько $85 млн надійшло від комісій за трансакції, а $1,93 млрд — від плати за блок.

Усього майнерами було видобуто 4412 блоків. Лідирувала компанія Foundry USA, пристрої якої знайшли 1312 блоків.

На частку Foundry також припало близько 30% загальної суми продажів біткоїнів. Друге місце посіла Antpool, яка виявила 989 блоків, що відповідає приблизно 23% від загальної кількості блоків, здобутих у всьому світі в березні. П'ятірку лідерів замикають майнери Viabtc, F2pool та Binance Pool.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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