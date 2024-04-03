Шанхайська біржа створить світовий ф'ючерс на нікель

Шанхайська ф'ючерсна біржа розгляне план інтернаціоналізації ф'ючерсів на нікель. Про це повідомив заступник гендиректора Чжан Мін, пише Reuters. Таким чином, шанхайський контракт на ключовий для енергетичного переходу метал може стати конкурентом лондонського.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Шанхайська біржа має намір скористатися перевагами реорганізації світової системи освіти цін на нікель, сказав Чжан 29 березня, про що повідомив сайт біржі у вівторок.

Ціни на нікель на Лондонській біржі металів (LME) є світовим стандартом.

Однак репутація LME була підірвана хаосом на ринку 8 березня 2022 року, коли котирування нікелю зросли вдвічі лише за кілька годин, перевищивши $100.000 за тонну.