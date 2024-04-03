Інфляція в Німеччині досягла найнижчого рівня майже за три роки

Інфляція у Німеччині в березні сповільнилася трохи більше, ніж очікувалося — до 2,3%, найнижчого рівня з червня 2021 року. Цьому сприяло падіння цін на енергоносії, показали попередні дані Федерального статистичного управління, передає Reuters.

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Прогнози аналітиків

Аналітики прогнозували показник у березні на рівні 2,4%. У лютому споживча інфляція у Німеччині становила 2,7%.

Місяць до місяця ціни зросли на 0,6%, обігнавши очікування зростання на 0,7%.

Ціни на енергоносії у березні 2024 року у ФРН були на 2,7% нижчими, ніж у тому ж місяці роком раніше. Крім того, це був перший місяць з лютого 2015 року, коли ціни на продукти харчування впали нижче за рівень того ж місяця попереднього року.

Нагадаємо

Інфляція в Німеччині за підсумками 2023 року сповільнилася до 5,9% порівняно з 6,9% у 2022-му. Торік ціни на енергоносії в Німеччині підвищилися на 5,3% після значного зростання на 29,7% у 2022-му.