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3 квітня 2024, 9:51

Інфляція в Німеччині досягла найнижчого рівня майже за три роки

Інфляція у Німеччині в березні сповільнилася трохи більше, ніж очікувалося — до 2,3%, найнижчого рівня з червня 2021 року. Цьому сприяло падіння цін на енергоносії, показали попередні дані Федерального статистичного управління, передає Reuters.

Інфляція у Німеччині в березні сповільнилася трохи більше, ніж очікувалося — до 2,3%, найнижчого рівня з червня 2021 року.
Фото:depositphotos

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Прогнози аналітиків

Аналітики прогнозували показник у березні на рівні 2,4%. У лютому споживча інфляція у Німеччині становила 2,7%.

Місяць до місяця ціни зросли на 0,6%, обігнавши очікування зростання на 0,7%.

Ціни на енергоносії у березні 2024 року у ФРН були на 2,7% нижчими, ніж у тому ж місяці роком раніше. Крім того, це був перший місяць з лютого 2015 року, коли ціни на продукти харчування впали нижче за рівень того ж місяця попереднього року.

Нагадаємо

Інфляція в Німеччині за підсумками 2023 року сповільнилася до 5,9% порівняно з 6,9% у 2022-му. Торік ціни на енергоносії в Німеччині підвищилися на 5,3% після значного зростання на 29,7% у 2022-му.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 10:08
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Американцы 2%… Ждут… Германия 2,3… Уровень…
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