Кошти на відбудову: Корея надасть Україні $2,1 млрд кредитів

Україна у 2024−2029 роках отримає $2,1 млрд пільгових кредитів від Республіки Корея. Кошти спрямують на державні проєкти відновлення або проєкти під державні гарантії, повідомило Міністерство економіки.

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Що відомо

Проєкт рамкової угоди між урядами України та Республіки Корея Кабмін схвалив на засіданні 2 квітня. Підписати документ доручено міністерці економіки Юлії Свириденко.

Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Вони надходитимуть протягом наступних п’яти років. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

Відповідно до умов угоди, уряди Кореї та України мають спільно визначити проєкти-кандидати. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником