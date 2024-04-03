В ЄС заморожено 37 мільярдів євро приватних та 208 мільярдів євро державних російських активів

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Фінансування репарацій

«Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200 — 208 мільярдів державних активів», — сказав він.

Окремо Рейндерс висловив сподівання на «швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів» для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2−3 млрд євро на рік.

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Єврокомісар наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, «українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій».

«І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників», — сказав він.

Нагадаємо

2 квітня у Гаазі на міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України» оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Реєстр починає приймати заяви на компенсацію шкоди постраждалим від збройної агресії рф.