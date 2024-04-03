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3 квітня 2024, 8:52

Українці минулоріч збільшили свої витрати в Польщі до 1,65 мільярда євро

Витрати українців у Польщі минулого року становили 7,1 млрд злотих (1,65 млрд євро), що на 1,6 млрд злотих або 31% більше, ніж у 2022 році. Про це свідчать останні дані польського Головного статистичного управління країни, передає bankier.pl.

Витрати українців у Польщі минулого року становили 7,1 млрд злотих (1,65 млрд євро), що на 1,6 млрд злотих або 31% більше, ніж у 2022 році.
Фото:depositphotos

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Витрати українців в Польщі

Відповідні показники наближаються до витрат до пандемії коронавірусу. Так, у 2016−2019 роках українці залишали в Польщі в середньому 7,5 млрд злотих (1,75 млрд євро). У 2020 році ця сума внаслідок пандемії впала до 2,6 млрд злотих, у 2021 році — 2,9 млрд злотих.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення рф витрати українців у Польщі підстрибнули до 5,4 млрд злотих. У 2023 році ця сума зросла до 7,1 млрд злотих.

На думку польських експертів ринку праці, такі витрати українців були очікуваними.

«Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування, — ред.) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах», — пояснює Кшиштоф Инглот, засновник Кадрової служби Польщі.

Джерело: Мінфін
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