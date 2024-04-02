До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 14 копійки у продажу. Євро зросло на 29 копійок у купівлі та у продажу.
2 квітня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 2 квітня: долар та євро продовжують ріст на міжбанку
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Відкриття 2 квітня
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Закриття 2 квітня
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Зміни
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39,17/39,20
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39,32/39,34
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15/14
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42,03/42,05
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42,32/42,34
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29/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,50 грн. Євро купують за 42,16 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,42−39,52, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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