Кабмін змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 квітня 2024, 19:28

Кабмін змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон

Кабінет міністрів України прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів України прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося

Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування.

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
  • стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.

Документи, які необхідні для перетину кордону

  • е-квиток студента;
  • направлення від ЗВО;
  • засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Нагадаємо, що в Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Ivan Nykyrui
Ivan Nykyrui
2 квітня 2024, 21:23
#
«Нагадаємо, що в Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України.» — брехня, їх не випускають — так, не мають права — це чому це?закону який би забороняв виїзд нема, є інструкції внутрішні прикордонників і дзвінки з офісу нелоха
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
2 квітня 2024, 23:25
#
Нерозумію кому зобов’язані чоловіки (студенти) від 18 до 22 які навіть ні разу не голосували на виборах. Просто пощастило народитися в Україні і мають борг віддати (всі ми боржники перед богом) за діяльність попередників.
Просто із за того що в них патичок замість дірочки ?
А хтось голосує вже по 10−20 років і має право їздити куди хочеш.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами