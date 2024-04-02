Кабінет міністрів України прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
2 квітня 2024, 19:28
Кабмін змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон
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Що змінилося
Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування.
У Міністерстві освіти і науки України зазначили, щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
- здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.
Документи, які необхідні для перетину кордону
- е-квиток студента;
- направлення від ЗВО;
- засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.
Нагадаємо, що в Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Просто із за того що в них патичок замість дірочки ?
А хтось голосує вже по 10−20 років і має право їздити куди хочеш.