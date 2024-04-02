Кабмін змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон

Кабінет міністрів України прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

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Що змінилося

Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування.

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.

Документи, які необхідні для перетину кордону

е-квиток студента;

направлення від ЗВО;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Нагадаємо, що в Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати з України.