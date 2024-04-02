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2 квітня 2024, 19:20

Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Румунії про відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Він буде розташований між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область) та Сігету Мармацієй (Румунія). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Румунії про відкриття нового пункту пропуску на кордоні.
Фото: Чернівецька облрада

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«Затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18 серпня 2023 року у Бухаресті», — зазначив Мельничук.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що загалом на західному напрямку Україна планує створити дев'ять нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

«Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу», — зазначив прем'єр.

Джерело: Мінфін
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