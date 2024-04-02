Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності. Хто отримає разову надбавку

Кабінет міністрів України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році. Про це повідомляє представник Кабміна у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Мова йде про перелік осіб, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

До 24 серпня 2024 року разову грошову виплату мають отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи — 3 100 грн;

II групи — 2 900 грн;

III групи — 2 700 грн.

Виплати призначені учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Розмір виплати становить 1 000 грн.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн.

Виплата у розмірі 650 грн призначена:

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога виплата становить 450 грн.