Кількість незаконних дій з платіжними картками у 2023 році, за якими завдані збитки зросла на чверть

Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були завдані збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суми збитків

Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

Середня сума однієї незаконної операції минулого року становила 3 065 гривень, що на 39% більше, ніж у 2022 році (у 2022 році - 2 200 гривень).

Водночас за 2023 рік на 13% зросла кількість активних карток, що свідчить про активніше використання платіжних карток для проведення операцій.

Найрозповсюдженіші сценарії платіжного шахрайства

Шахрайство з платіжними картками торік найчастіше відбувалося через мережу Інтернет — 83% від загальної кількості випадків. Водночас лише 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Середня сума однієї незаконної операції в мережі Інтернет у 2023 році зросла на 31% та становила 3 150 гривень (у 2022 році - 2 408 гривень).

Переважна більшість шахрайських випадків спричинена розголошенням особистих даних клієнтами. А саме 80% суми всіх збитків у 2023 році припало на соціальну інженерію (у 2022 році цей показник був 53%).

Сценарії платіжного шахрайства