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2 квітня 2024, 18:05

Аналітики Bloomberg провели мільйон симуляцій держборгу США й зробили невтішний прогноз

Співвідношення державного боргу США до внутрішнього валового продукту з великою ймовірністю буде гіршим, ніж прогнозує управлінням Конгресу США з питань бюджету, пише Bloomberg.

Співвідношення державного боргу США до внутрішнього валового продукту з великою ймовірністю буде гіршим, ніж прогнозує управлінням Конгресу США з питань бюджету, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАналітики Bloomberg Economics провели мільйон симуляцій, які враховували різні параметри: податкові доходи, рівень ставок, бюджетні заходи, до яких може вдатися американський уряд тощо. 88% із них показали, що борг виходить на «нестійку траєкторію».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аналітики Bloomberg Economics провели мільйон симуляцій, які враховували різні параметри: податкові доходи, рівень ставок, бюджетні заходи, до яких може вдатися американський уряд тощо. 88% із них показали, що борг виходить на «нестійку траєкторію».

Під цим мається на увазі значне зростання з нинішніх 97% ВВП — швидше за все, до 123% через десять років. Управління Конгресу США з питань бюджету прогнозувало нижчий показник — 116% ВВП.

Такий рівень державного боргу у певний момент може призвести до кризи, наприклад, на ринку цінних паперів американського Мінфіну внаслідок зниження суверенного кредитного рейтингу США, або до паніки внаслідок вичерпання фондів медичного страхування «Медікер» або соціального забезпечення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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eurousa
eurousa
2 квітня 2024, 19:02
#
Тобто готуємося до наступних воєн.
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