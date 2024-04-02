Понад 50% держпідприємств не працює — Мінекономіки України

В Україні налічується 3116 державних підприємств, більше половини з них не працюють, а від 17% держава навіть не отримує звітності. Про це свідчать дані Департаменту політики власності Міністерства економіки станом на лютий 2024 року, повідомляє LIGA.net.

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Зокрема, працюють 854 державних підприємства (27%), 475 з них приносять гроші до держбюджету. Не працюють 1 736 держпідприємств (56%), про діяльність ще 526 підприємств (17%) держава взагалі нічого не знає, бо вони не надають звітність про свою роботу.

За останні п'ять років кількість державних підприємств, які не працюють, різко збільшилась. Ще у 2018 році таких було у чотири рази менше — всього 422. Тоді ж кількість держпідприємств, що працюють, була вдвічі більшою — 1640.