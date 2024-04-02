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2 квітня 2024, 16:32

Ціни на нафту зросли до п'ятимісячного максимуму

У вівторок, 2 квітня, ціна на нафту вперше з жовтня піднялася вище $88 за барель на тлі покращення попиту в Китаї та США та зростання побоювань постачання нафти з Близького Сходу через ескалацію конфлікту у регіоні. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 2 квітня, ціна на нафту вперше з жовтня піднялася вище $88 за барель на тлі покращення попиту в Китаї та США та зростання побоювань постачання нафти з Близького Сходу через ескалацію конфлікту у регіоні.
Фото: pixabay.com

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Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на $1,29, або майже на 1,5%, до $88,71 долара за барель. Травневі ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на $1,30, або приблизно на 1,6%, до $85,01 за барель.

Виробнича діяльність у Китаї зросла вперше за шість місяців у березні, а в США — вперше за рік-пів року, що має призвести до зростання попиту на нафту цього року. Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти та другим за величиною споживачем, тоді як США є найбільшим споживачем.

На Близькому Сході, удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії призвів до загибелі семи військових радників, серед них троє вищих командирів, що позначає ескалацію війни на Газі між Ізраїлем та ХАМАС, який підтримує Іран.

Розширення конфлікту, що триває практично пів року, викликало стурбованість щодо впливу на постачання нафти.

росія, яка входить у трійку найбільших світових виробників нафти та є одним із найбільших експортерів нафтопродуктів, зіткнулася з серією українських атак на нафтопереробні заводи. До цього рф здійснювала масштабні ракетні атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Ринки також з нетерпінням чекають зустрічі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомих як ОПЕК+, у середу, на якій розглядатимуться скорочення видобутку нафти.

Очікується, що країни експортери нафти збережуть поточне добровільне скорочення видобутку на $2,2 млн на добу до кінця другого кварталу. Видобуток ОПЕК впав минулого місяця на 50 000 барелів на добу, що вказує на те, що добровільні скорочення мають певний ефект.

Джерело: Мінфін
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