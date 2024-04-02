Україна почала закачування газу до підземних сховищ

Оператор газосховищ України — Укртрансгаз — 1 квітня розпочав новий сезон закачування газу до підземних сховищ (ПСГ). Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

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Що відомо

«Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону», — сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

За сезон відбору, що стартував 7 листопада 2023 року, з ПСГ було відібрано 8,5 млрд кубометрів газу, з яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів. Частину газу в українських сховищах зберігали європейські трейдери.

Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.