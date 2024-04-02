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2 квітня 2024, 15:35

Мінфін не підтримує збільшення податків для страховиків

Міністерство фінансів України підтримало пропозицію Асоціації «Страховий бізнес» (АСБ) і Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) щодо недопущення оподаткування ПДВ комісійної винагороди страхових агентів, повідомляють у пресрелізі АСБ, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство фінансів України підтримало пропозицію Асоціації «Страховий бізнес» (АСБ) і Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) щодо недопущення оподаткування ПДВ комісійної винагороди страхових агентів, повідомляють у пресрелізі АСБ, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПри цьому уточнено, що норму щодо оподаткування ПДВ містив проєкт закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

При цьому уточнено, що норму щодо оподаткування ПДВ містив проєкт закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні».

Як повідомлялося, обидва об'єднання спільно зверталися до Мінфіну, Міністерства економіки, Державної регуляторної служби, Національного банку з проханням не погіршувати податкові умови ведення страхового бізнесу і не порушувати вимоги Директиви ЄС.

«Україна рухається в ЄС, тому ми маємо звіряти всі податкові новації, як зі здоровим економічним глуздом, так і з діючими в Євросоюзі принципами і нормами», — вважає генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський.

Водночас у пресрелізі уточнено, що оподаткування комісійною винагородою страхових агентів ПДВ прямо суперечить Директиві Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану вартість». Стаття 135 «Звільнення від оподаткування інших видів діяльності», які прямо встановлюють, що «держави-члени мають звільняти від оподаткування… операції страхування та перестрахування, включно із пов'язаними з ними послугами, які надають страхові брокери та страхові агенти».

У повідомленні також наголошується, що для обґрунтування своєї позиції, страховими об'єднаннями було зроблено аналіз показників діяльності страховиків України за дев'ять місяців 2023 року та проведено репрезентативне опитування учасників ринку. За результатами яких стало зрозуміло, що держава не отримала б економічного ефекту від цього нововведення, а навпаки, виникли б непрогнозовані додаткові витрати на адміністрування, контроль і моніторинг операцій з ПДВ у страховій діяльності.

«За нашими оцінками, наші пропозиції, що підтримав Мінфін, зберегли кожній страховій компанії принаймні 40−50 тис. грн. щомісяця», — зазначив Черняховський.

Джерело: Мінфін
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