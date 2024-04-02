Світові люксові бренди масово закривають магазини в росії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 квітня 2024, 15:16

Світові люксові бренди масово закривають магазини в росії

Міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини. Про це повідомляє The Moscow Times.

Міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.
Фото: wikipedia.org

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Про закриття трьох московських магазинів, включно з бутіком у ГУМі, йдеться у звіті Prada. Там також зазначається, що на початок 2024 року у бренду в росії залишилося лише шість точок продажу.

Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. У компанії поки що діє контракт на оренду бутіка в ЦУМі, але вона планує розірвати його з 1 серпня цього року.

Також договори оренди приміщень під бутіки почало розривати російське представництво Chanel. До початку війни у Chanel у рф налічувалося 17 бутіків, в основному в Москві.

Крім цього, у 2023 році Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у росії.

Всі ці марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.

Закриття магазинів у рф

Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate.

Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп — LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Зазначається, що представники люксу трималися, «сподіваючись на зміну геополітичної ситуації», але нескінченно вкладати гроші в непрацюючі магазини неможливо.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 квітня 2024, 15:35
#
Ага… і пів року не пройшло:)
+
0
zevs1
zevs1
2 квітня 2024, 17:14
#
Ничего страшного не произошло, просто теперь у российских буржуев появятся напрямую закупщики-стилисты в ЕС по всем этим брендам.
А в ЦУМАх и Прочих Т/Ц заселят китайским и турецким ширпотребом для простых людей.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами