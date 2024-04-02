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2 квітня 2024, 14:35

З початку року уряд залучив майже 120 млрд від ОВДП

З початку 2024 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 120 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 938 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З початку 2024 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 120 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 938 млрд грн в еквіваленті.

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За даними Депозитарію НБУ, упродовж трьох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 024,6 млн грн, 763,6 млн дол. США та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США та 555,5 млн євро.

Протягом січня — березня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 39 250,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в березні — на 19 132,8 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — березень становить 129% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 березня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 623 200,3 млн грн, 6 380,9 млн дол. США та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 455 494,7 млн грн, 6 946,5 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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innapcholko
innapcholko
2 квітня 2024, 14:42
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Извращение — наибольший держатель ОВДП — государственный банк — Приватбанк!
Государство само у себя покупает ОВДП!?? *** это правда...!
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Lolik1837
Lolik1837
2 квітня 2024, 15:34
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Ну и что тут такого «извращенного»? Приват привлекает средства у населения по 13−15 % и тут же, безо всякого риска перекладывает их по 18−19% в ОВГЗ. И не надо искать кому эти средства выгодно дать в кредит и риска нет, что заемщик кредит не отдаст.
Просто 5% маржи «капает» без рисковые и без «головняка».
ОВГЗ — это просто находка для любого банка. Хоть частного, хоть государственного
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innapcholko
innapcholko
2 квітня 2024, 15:59
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В этом и есть извращение
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Smerch747
Smerch747
2 квітня 2024, 16:10
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В этом извращении виноваты те кто кладет на депозиты. Мой дедушка например)
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Moonlighter
Moonlighter
2 квітня 2024, 16:10
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Извращения разве что для пересичных. А потом удивляемся инфляции и курсу доллара. Откуда государство может генерировать 20% дохода, которого у него нет? Каждый год у нас увеличение бюджета и сокращение доходов.
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propodail
propodail
2 квітня 2024, 17:30
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Так прибутки банків оподаткували на 50%))
і це ж страховка, поки йде та чи інша міжнародна допомога, а не чисто залучення коштів
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TAN72
TAN72
2 квітня 2024, 16:40
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71% банковского портфеля ОВГЗ пришлось на 5 госструктур: ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сэнс Банк. Хотя в ТОП-10 владельцев вошли также банки с иностранным и частным украинским капиталом
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innapcholko
innapcholko
2 квітня 2024, 16:41
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НЕ ЛОХИ!!!

Вернулись штрафы за несвоевременную уплату и подачу отчетности!

В Украине уже нет военного положения?

*** перебои с электричеством — воздушные тревоги и т.п. — *** — нужно подать отчеты!
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