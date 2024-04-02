З початку року уряд залучив майже 120 млрд від ОВДП

З початку 2024 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 120 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 938 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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За даними Депозитарію НБУ, упродовж трьох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 024,6 млн грн, 763,6 млн дол. США та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США та 555,5 млн євро.

Протягом січня — березня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 39 250,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в березні — на 19 132,8 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — березень становить 129% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 березня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 623 200,3 млн грн, 6 380,9 млн дол. США та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 455 494,7 млн грн, 6 946,5 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.