Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Про це пише Liga.net.
У Німеччині закликали надати українцям можливість працювати без знання мови
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З 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, станом на початок лютого працювали лише 25%.
«Все ще занадто бюрократії, коли справа стосується інтеграції на ринку праці. Має бути можливість розпочати роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів», — заявив голова Асоціації Андре Берхеггер.
За його словами, заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи.
Глава Асоціації також зазначив, що вся система інтеграційних курсів для українців стагнує.
За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року інтеграційні курси відвідували 129 тис. українців. З них 95 тис. завершили курси в лютому-березні, решта завершать до вересня 2024 року.
«Ми маємо бути готовими до того, що до нас продовжать прибувати біженці з України. Також наразі не очікується, що більшість українців повернуться на батьківщину найближчим часом. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи», — заявив Берхеггер.
Знання мови — важливий чинник для працевлаштування, але не критичний. Наприклад, у Польщі 50% українців, які не знають польської, мають роботу. Серед тих, хто знає польську, працевлаштовано 80% українців.
Коментарі - 6
А те кто набежил мол я не знаю украинский язык — сгиньте — я его знаю и понимаю — но на нем общаться не обязана!
есть знакомые в Финляндии — там тоже курсы и т. п. за 50 без особых умственных способностей — уже сдали экзамены…
Что там выматываться — если даже не работают?
і не треба розповідати, що «я просто не хочу…»)))))