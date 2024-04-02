У Німеччині закликали надати українцям можливість працювати без знання мови

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 квітня 2024, 14:14

У Німеччині закликали надати українцям можливість працювати без знання мови

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Про це пише Liga.net.

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, станом на початок лютого працювали лише 25%.

«Все ще занадто бюрократії, коли справа стосується інтеграції на ринку праці. Має бути можливість розпочати роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів», — заявив голова Асоціації Андре Берхеггер.

За його словами, заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи.

Глава Асоціації також зазначив, що вся система інтеграційних курсів для українців стагнує.

За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року інтеграційні курси відвідували 129 тис. українців. З них 95 тис. завершили курси в лютому-березні, решта завершать до вересня 2024 року.

«Ми маємо бути готовими до того, що до нас продовжать прибувати біженці з України. Також наразі не очікується, що більшість українців повернуться на батьківщину найближчим часом. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи», — заявив Берхеггер.

Знання мови — важливий чинник для працевлаштування, але не критичний. Наприклад, у Польщі 50% українців, які не знають польської, мають роботу. Серед тих, хто знає польську, працевлаштовано 80% українців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
innapcholko
innapcholko
2 квітня 2024, 14:23
#
Очень странное решение — за 1−2 года можно было кое-как освоить местный язых — если это украинец не сделал — то это сигнал про его некчемность!

А те кто набежил мол я не знаю украинский язык — сгиньте — я его знаю и понимаю — но на нем общаться не обязана!
+
0
locustsucol
locustsucol
2 квітня 2024, 15:46
#
Мова йде про те, що для роботи потрібно здати екзамен на рівень Б2. Для засвоєння з нуля німецької для такого рівня людям за 40 ну дуже складно швидко отримати успішну здачу Б2. Вони вчать, але це ну дуже важко. Вчать щоб отримати офіційну роботу, а не жити на 500 євро, на відміну від сирійців наприклад. Вимотуються масово не поодиноких випадках до втрати свідомості прямо на уроках німецької. А ще після здачі такого екзамену треба пройти ще якісь курси професійні для отримання роботи легально. Часто німці дають роботу «вчорну» українцям, бо українці в більшості розумні та працьовиті, але це ризиковано та дає менший прибуток та гарантії. В Німеччині дуже сильна бюрократія.
+
+15
innapcholko
innapcholko
2 квітня 2024, 16:05
#
Лично знаешь таких?
есть знакомые в Финляндии — там тоже курсы и т. п. за 50 без особых умственных способностей — уже сдали экзамены…

Что там выматываться — если даже не работают?
+
0
adixnjme
adixnjme
2 квітня 2024, 16:24
#
Заявила людина, яка не здатна вивчити мову країни в якій проживає)))
і не треба розповідати, що «я просто не хочу…»)))))
+
0
Alexandr1974
Alexandr1974
2 квітня 2024, 17:25
#
Куда їй …воно на це не здатне))) в неї всі рагулі,зато вона Кончіта Вюрц)))
+
0
Alexandr1974
Alexandr1974
2 квітня 2024, 17:21
#
Сама сгинь в лаптестане)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами