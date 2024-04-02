У Німеччині закликали надати українцям можливість працювати без знання мови

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Про це пише Liga.net.

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З 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, станом на початок лютого працювали лише 25%.

«Все ще занадто бюрократії, коли справа стосується інтеграції на ринку праці. Має бути можливість розпочати роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів», — заявив голова Асоціації Андре Берхеггер.

За його словами, заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи.

Глава Асоціації також зазначив, що вся система інтеграційних курсів для українців стагнує.

За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року інтеграційні курси відвідували 129 тис. українців. З них 95 тис. завершили курси в лютому-березні, решта завершать до вересня 2024 року.

«Ми маємо бути готовими до того, що до нас продовжать прибувати біженці з України. Також наразі не очікується, що більшість українців повернуться на батьківщину найближчим часом. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи», — заявив Берхеггер.

Знання мови — важливий чинник для працевлаштування, але не критичний. Наприклад, у Польщі 50% українців, які не знають польської, мають роботу. Серед тих, хто знає польську, працевлаштовано 80% українців.