Курс валют на 2 квітня: долар в банках додав 5 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці втратило 3 копійки, а у продажу 5 копійок.

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Валютний ринок

Курс долара в обмінниках в покупці додав 1 копійку, а у продажу 4 копійки. Курс євро у покупці знизився на 8 копійок, а у продажу на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,45 грн. Євро купують за 42,12 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,38−39,50, євро — 42,72−42,93 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,17−39,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,03−42,05 грн/євро.

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