Загальні статки 25 російських мільярдерів з початку 2024 року зросли на $18,3 млрд

Загальні статки 25 російських мільярдерів з початку 2024 року, попри західні санкції, виросли на 18,3 мільярда доларів . Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, пише DW.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто заробив найбільше

Найбільше від початку року заробив співзасновник компаній «Єврохім» та СВЕК (Сибірська вугільна енергетична компанія) Андрій Мельниченко — 5,29 мільярда доларів. Тепер його статки становлять 24,1 млрд доларів.

Максимальних збитків зазнав засновник USM Holdings Алішер Усманов: його статки за перші три місяці 2024-го зменшилися на 2,8 млрд доларів — до 18,3 млрд доларів.

До топ-10 найбагатших росіян, за даними Bloomberg, увійшли:

співвласник «Норнікеля» Володимир Потанін (з початку року його статки зросли на $768 млн, до $31,8 млрд)

бенефіціар НЛМК (Новолипецький металургійний комбінат) Володимир Лісін (плюс $2,91 млрд до $26,9 млрд)

співвласник компанії НОВАТЕК Леонід Міхельсон (мінус $747 млн, до $26,7 млрд)

співвласник ЛУКОЙЛу Вагіт Алекперов (плюс $1,79 млрд, до $26,4 млрд)

бенефіціар «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (плюс $3,75 млрд, до $24,6 млрд)

власник групи «Онексім» Михайло Прохоров (плюс $1,38 млрд, до $17,1 млрд)

засновник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман (плюс $1,21 млрд, до $13,5 млрд)

співвласник НОВАТЕКу та «Сібура» Геннадій Тимченко (мінус $1,45 млрд, до $12,7 мільярда).

Як рахується індекс

Bloomberg розраховує індекс на основі вартості акцій компаній, у яких бізнесмени володіють частками. Минулого року російські мільярдери стали багатшими на $50 млрд.