monobank вкотре виграв премію FinAwords 2024 у номінації «найкращий мобільний банк»

monobank обрали найкращим мобільним банком. Про це повідомили під час церемонії FinAwords 2024.

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Друге місце обійняв додаток Приват24 від державного Приватбанку, а 3 сходинку поділили додатки — А-Банку та Сенс Банку.

Мобільний застосунок, який працює на базі Універсал Банк, отримав цю нагороду вже не вперше. Торік клієнти та журі премії також віддала пальму першості monobank.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.