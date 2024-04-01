Бізнес покращив оцінки своєї діяльності — НБУ

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Завдяки чому зросли настрої

«Поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів сприяли нарощення морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності», — йдеться в повідомленні.

Водночас стримуючими чинниками залишаються посилення обстрілів критично важливих об'єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

Зростання індексу

У березні 2024 року ІОДА зріс до 52,0 з 47,5 у лютому, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: другий місяць поспіль вони позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки нарощенню морських і залізничних перевезень, сповільненню інфляції та сталому споживчому попиту: секторальний індекс у березні зріс до 55,1 з 50,1 у лютому.

Підприємства промисловості позитивно оцінили результати своєї діяльності на найближчу перспективу, зважаючи на сталий споживчий попит, стійку ситуацію на валютному ринку та низькі інфляційні очікування: секторальний індекс у березні становив 51,0 (у лютому — 48,3).

Підприємства будівництва суттєво поліпшили оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та сприятливі погодні умови: секторальний індекс становив 53,5 порівняно з 43,7 у лютому.

Підприємства сфери послуг уперше з жовтня 2021 року надали оптимістичні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки налагодженню логістичних ланцюгів та пожвавленню попиту: секторальний індекс становив 50.6 порівняно з 45.3 у лютому.

Оцінка щодо зайнятості

Оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися, але залишилися неоднорідними. Якщо керівники підприємств будівництва та торгівлі були налаштовані на незначне збільшення чисельності працівників, то респонденти промисловості та сфери послуг продовжували очікувати скорочення персоналу.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 березня 2024 року. В опитуванні взяло участь 456 підприємств. Серед опитаних підприємств 45,0% — компанії промисловості, 27,9% — сфери послуг, 22,4% — торгівлі, 4,8% — будівництва; 30,5% респондентів — великі підприємства, 27,2% — середні, 42,3% — малі.