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1 квітня 2024, 15:21

Біткоїн закрив у плюсі сьомий місяць поспіль

Біткоїн закрив у плюсі сьомий місяць поспіль. За даними Investing, ціна першої криптовалюти у березні зросла на 16,8%. У ніч на перше квітня біткоїн досяг у моменті позначки $71 444, проте вранці різко просів до 69 002.

Біткоїн закрив у плюсі сьомий місяць поспіль.

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Історичний максимум ціни біткоїну було досягнуто 12 березня 2024 року, коли він подорожчав до $73 тис, але потім подешевшав до $61 тис. протягом кількох торгових сесій поспіль, перш ніж повернутися до рівня $70 тис наприкінці місяця. Зниження ціни першої криптовалюти в середині березня збіглося з відпливом коштів із біржових фондів та зниження ймовірності швидкого запуску ETF на Ethereum.

На думку експертів аналітичної платформи Santiment, відновленню курсу біткоїну багато в чому сприяла активність великих гравців ринку, які купували на тлі падіння ціни першої криптовалюти після досягнення пікових значень.

Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock з активами понад $10 трлн, висловив оптимізм щодо довгострокових перспектив першої криптовалюти. В інтерв'ю американському телеканалу Fox Business Фінк заявив, що ринок криптовалют «розвивається у бік більшої ліквідності та прозорості».

Курс другий із капіталізації криптовалюти — Ethereum (ETH) виріс до кінця березня до позначки $3,6 тис., піднявшись за місяць приблизно на 4%. Річний максимум для «ефіру» було досягнуто 11 березня і становить $4 тис. З початку року Ethereum подорожчав 55%.

Деякі монети з топ-10 з капіталізації за минулий місяць випередили біткоїн за динамікою зростання, так токен Solana (SOL) додав близько 100%, Dogecoin (DOGE) виріс на 132%, криптовалюта біржі Binance (BNB) — на 86%.

Вартість токенізованих казначейських облігацій США сягнула $1 млрд.

Джерело: Мінфін
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