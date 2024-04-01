Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $1,8 мільярда за місяць. Про це свідчать дані регулятора.
1 квітня 2024, 14:57
НБУ за березень збільшив продаж валюти з резервів
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Національний банк України (НБУ) продав у березні для підтримки курсу гривні $1,79 млрд з резервів.
Це більше, ніж у лютому, коли чистий продаж валюти становив $1,51 млрд, проте менше, ніж у попередні 9 місяців, свідчать дані НБУ.
Водночас у другій половині березня чистий продаж доларів Національним банком зріс до $1,33 млрд за два тижні. Це збіглось з падінням курсу гривні до нових історичних мінімумів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
На умова ЄС я б взяв кредиту стільки, скільки у них є. Там фактично в ноль той кредит. Віддавати через 30 років. Інфляція зжере 80%
какой смысл нас сравнивать с другими странами? у них свои проблемы и свой путь
население Аргентины выросло с 33 млн в 91 году до 45 млн в этом
население Украины упало с 52 млн до 28 млн в этом
у Аргентины рождаемость все еще в два раза выше смертности
а Украины даже никакх переспектив удержать 28 млн нет
кто будет отдавать?
из оставшихся 15 млн пенсионеров через 30 лет тут будет 1−2 млн молодежи которым мы положим на плечи сотни миллиардов долгов? тогда да, по плану все у нас идет