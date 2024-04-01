НБУ за березень збільшив продаж валюти з резервів

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $1,8 мільярда за місяць. Про це свідчать дані регулятора.

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Національний банк України (НБУ) продав у березні для підтримки курсу гривні $1,79 млрд з резервів.

Це більше, ніж у лютому, коли чистий продаж валюти становив $1,51 млрд, проте менше, ніж у попередні 9 місяців, свідчать дані НБУ.

Водночас у другій половині березня чистий продаж доларів Національним банком зріс до $1,33 млрд за два тижні. Це збіглось з падінням курсу гривні до нових історичних мінімумів.