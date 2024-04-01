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1 квітня 2024, 14:57

НБУ за березень збільшив продаж валюти з резервів

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $1,8 мільярда за місяць. Про це свідчать дані регулятора.

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів для підтримки курсу гривні до $1,8 мільярда за місяць.

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Національний банк України (НБУ) продав у березні для підтримки курсу гривні $1,79 млрд з резервів.

Це більше, ніж у лютому, коли чистий продаж валюти становив $1,51 млрд, проте менше, ніж у попередні 9 місяців, свідчать дані НБУ.

Водночас у другій половині березня чистий продаж доларів Національним банком зріс до $1,33 млрд за два тижні. Це збіглось з падінням курсу гривні до нових історичних мінімумів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 квітня 2024, 15:01
#
40 когда будет, тогда все успокоятся… А пока … ЗВР похудеет не доходя до 40… И 36. с копейками, звр.
+
+38
robotiaga
robotiaga
1 квітня 2024, 15:06
#
Готуйтесь, данні про міжнародні резерви станом на 1 квітня вас здивують, перебʼємо all time hight.
+
+15
zzel
zzel
1 квітня 2024, 15:26
#
Как и данные по внешним долгам
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 квітня 2024, 16:59
#
Борги то дурниця… Аргентина мала купу дефолтів і далі дають.
На умова ЄС я б взяв кредиту стільки, скільки у них є. Там фактично в ноль той кредит. Віддавати через 30 років. Інфляція зжере 80%
+
0
zzel
zzel
1 квітня 2024, 18:33
#
Долги отдают только не Зеленские?

какой смысл нас сравнивать с другими странами? у них свои проблемы и свой путь

население Аргентины выросло с 33 млн в 91 году до 45 млн в этом
население Украины упало с 52 млн до 28 млн в этом

у Аргентины рождаемость все еще в два раза выше смертности
а Украины даже никакх переспектив удержать 28 млн нет

кто будет отдавать?
из оставшихся 15 млн пенсионеров через 30 лет тут будет 1−2 млн молодежи которым мы положим на плечи сотни миллиардов долгов? тогда да, по плану все у нас идет
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 квітня 2024, 16:41
#
Как говорил «МАЭСТРО» - ВСЕ НОРМАЛЬНО , ПАДАЮ
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