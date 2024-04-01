Приватбанк розширює географію: Українці зможуть отримати картки ще у 5 країнах

Приватбанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур'єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.

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Що відомо

Таким чином клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою Nova Post у 11 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.

До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною.

Як відомо

Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур'єра Nova Post в 11 європейських країнах.