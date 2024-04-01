FinAwords 2024: найкраща кредитка, картка №1, найкраща преміальна картка — хто отримав нагороди

У секторі карток три банки отримали нагороди за їх продукти — ПУМБ (найкраща кредитна картка), monobank (картка № 1) та Укрсиббанк (найкраща преміальна картка). Про це оголосили під час вручення премії 29 березня.

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Найкраща кредитна картка

Перше місце за результатами голосування й оцінки журі отримала картка «ВСЕМОЖУ» від ПУМБ. Максимальна сума кредиту за нею: 200 тис грн. Грейс-період на користування кредитними коштами: 62 дні. Користування кредитом за торговельними операціями, % річних: 35,88%. Реальна річна ставка %: 42,36%.

Картка № 1

Цю премію виграв monobank зі своєю чорною карткою з лімітом до 100 тис. грн.

Особливість карти (фішки):

— Кеш-бек на дві із запропонованих 6-ти категорій витрат на місяць. Категорії змінюються щомісяця. Додатково щомісячні категорії партнерського кешбеку — не обмежена кількість до вибору із запропонованого.

— Реферальна програма — 50 грн за запрошеного друга, який отримав картку mono.

Найкраща преміальна картка

Нагороду за найкращу банківську картку класу «преміум» виграв Укрсиббанк.

Плюшки та фішки:

— 1,5% на накопичувальний рахунок

— «Екстрабільше» -отримання балів, виведення їх в кеш-бек або обмін на подарунки

— знижки від партнерів

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.