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1 квітня 2024, 13:10

Турецька ліра впала до 32,4 за долар. Причина — поразка на виборах партії Ердогана

Турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Тайїпа Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах у неділю, пише Bloomberg.

Турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Тайїпа Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах у неділю, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо зумовило падіння ліриЛіра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, що є рекордно низьким показником на момент закриття торгів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зумовило падіння ліри

Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, що є рекордно низьким показником на момент закриття торгів. Цього року валюта втратила близько 9% своєї вартості, що є другим за величиною знеціненням на ринках, що розвиваються, після чилійського песо.

Нагадаємо

У березні ліра впала найсильніше з червня, причому втрати були викликані вищою, ніж очікувалося, інфляцією і збільшеним місцевим попитом на тверду валюту перед виборами.

Центральний банк, який також зіштовхнувся зі скороченням своїх валютних резервів, втрутився і збільшив ставку на 500 базисних пунктів до 50% минулого місяця.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 квітня 2024, 13:20
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Скоро нас догонит… 40… Мы уже рядом…
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