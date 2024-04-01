Турецька ліра впала до 32,4 за долар. Причина — поразка на виборах партії Ердогана

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Що зумовило падіння ліри

Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, що є рекордно низьким показником на момент закриття торгів. Цього року валюта втратила близько 9% своєї вартості, що є другим за величиною знеціненням на ринках, що розвиваються, після чилійського песо.

Нагадаємо

У березні ліра впала найсильніше з червня, причому втрати були викликані вищою, ніж очікувалося, інфляцією і збільшеним місцевим попитом на тверду валюту перед виборами.

Центральний банк, який також зіштовхнувся зі скороченням своїх валютних резервів, втрутився і збільшив ставку на 500 базисних пунктів до 50% минулого місяця.