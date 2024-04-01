Золото продовжує оновлювати рекорди. Злитки підскочили до $2265

Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

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Злитки підскочили до 2265,73 доларів за унцію, що на 1,6% більше, ніж 28 березня, після встановлення низки піків на останніх сесіях.

З середини лютого цілий ряд позитивних факторів підштовхнув злитки до зростання приблизно на 14%. Перспектива пом’якшення монетарної політики головними центральними банками та підвищена напруженість на Близькому Сході та в Україні сприяли ралі.

Центробанки також активно купували цінні папери, особливо в Китаї, тоді як тамтешні споживачі почали купувати злитки на тлі постійних проблем у найбільшій економіці Азії.