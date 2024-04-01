У понеділок на готівковому ринку курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.
1 квітня 2024, 10:41
Курс валют на 1 квітня: долар в банках подешевшав на 10 копійок
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Валютний ринок
Курс долара в обмінниках в покупці та продажу знизився на 2 копійки. Курс євро у покупці не змінився, у продажу втратив 1 копійку.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,95−39,45 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,30−39,40, євро — 42,75−42,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,97−39,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,05−42,07 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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