У Канаді подали колективний позов проти соцмереж на $3,4 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 квітня 2024, 11:14

У Канаді подали колективний позов проти соцмереж на $3,4 мільярда

Проти найбільших соціальних мереж у Канаді висунули класовий позов на 4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США) через їхній нібито навмисний негативний вплив на розвиток дітей. Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, передає Укрінформ.

Проти найбільших соціальних мереж у Канаді висунули класовий позов на 4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США) через їхній нібито навмисний негативний вплив на розвиток дітей.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Чотири великі шкільні ради Онтаріо подають позов проти найбільших компаній соціальних мереж стосовно їх продуктів, стверджуючи, що їх дизайн негативно змінив дитячий спосіб мислення, поведінки й навчання та нашкодив роботі шкільних рад», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що судовий позов спільно подали чотири шкільні ради Торонто й Оттави, які хочуть отримати відшкодування від компаній Meta Platforms Inc., Snap Inc. та ByteDance Ltd., яким належать платформи Facebook, Instagram, Snapchat і TikTok відповідно.

На переконання позивачів, ці компанії навмисно створили продукти, які викликають у дітей залежність, й рекламували їх саме серед неповнолітньої аудиторії.

За словами представників залучених шкільних рад, їх учнів спіткала «ментальна криза, а також кризи уваги й навчання» через «затяте й нестримне використання соціальних медіа». Вони також стверджують, що соцмережі сприяють кібербулінгу, дезінформації й мові ненависті та відіграють роль у збільшенні випадків фізичного насильства у школах.

Аби відреагувати на ці виклики шкільні ради мусили залучати додаткові кошти, що привело їх до скрутної фінансової ситуації. «Шкільні ради закликають гігантів соціальних медіа „відшкодувати“ кошти системі освіти та змінити дизайн їх продукції, аби убезпечити дітей», — зауважує СВС News.

Видання нагадує, що у США сотні шкільних рад та кілька штатів зробили подібні судові позиви, однак для Канади цей випадок — перший.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами