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1 квітня 2024, 10:15

Вартість X (Twitter) продовжує падати: ціна зменшилась на 73% після купівлі соцмережі Маском

Вартість акцій фонду Fidelity, що отримав частку в X у 2022 році, скоротилась на 5,7% у лютому. Загалом Fidelity втратив 73% вартості своїх акцій з 2022 року, що свідчить про ідентичні цифри падіння соцмережі. Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість акцій фонду Fidelity, що отримав частку в X у 2022 році, скоротилась на 5,7% у лютому.

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Fidelity, який отримав частку в X (колишній Twitter), допомагаючи Маску завершити його купівлю за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року, оцінив позицію в $5,28 млн станом на 29 лютого, згідно з опублікованим звітом, в якому перераховані активи фонду. Місяцем раніше вартість становила $5,6 млн.

Загальна вартість частки Blue Chip Growth Fund в X впала на 73% з моменту купівлі Маском, що свідчить про аналогічне падіння вартості компанії, оскільки фонд не розкрив жодних змін у своїй позиції в X.

Одразу після хаотичного поглинання платформи Ілоном Маском, доходи від реклами впали більш ніж на 50%. Минулого року продажі реклами оцінювалися приблизно у $2,5 мільярда, що не дотягнуло до цільового показника компанії в 3 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Smehue4ki
Smehue4ki
1 квітня 2024, 10:28
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Якщо не буде нової яскравої ідеї рівня Тесли, то весь бізнес Маска буде в мінус
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 квітня 2024, 12:33
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Этот что-то придумает…
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Kharakternyk
Kharakternyk
1 квітня 2024, 13:13
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Так він її і викупляв для того, щоб прикрити.
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