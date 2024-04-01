Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 442 880 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 квітня 2024, 8:11
Втрати ворога за 31 березня: 710 російських окупантів, 20 танків та 26 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 442880 (+710) осіб,
- танків — 6986 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 13321 (+17) од,
- артилерійських систем — 11082 (+32) од,
- РСЗВ — 1023 (+0) од,
- засоби ППО — 744 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8757 (+26),
- крилаті ракети — 2057 (+9),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14752 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1826 (+3)
Джерело: Мінфін
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