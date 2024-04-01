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1 квітня 2024, 8:37

Кількість іноземних банків у росії скоротилося за 2023 рік до 96

За 2023 рік у росії кількість діючих кредитних організацій за участю нерезидентів зменшилася до 96 зі 108. За 2022 рік їх кількість зменшилася до 108 зі 115. Про це пише Мoscowtimes.

За 2023 рік у росії кількість діючих кредитних організацій за участю нерезидентів зменшилася до 96 зі 108.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Після початку війни в Україні західні країни запровадили екстремальні санкції проти фінансового сектора росії, а іноземні банки почали виходити з країни. Ескалація санкцій швидко обмежила кількість потенційних покупців бізнесу іноземців.

Влада поступово ускладнила вихід з російських активів іноземцям, запровадивши процедуру спеціальних дозволів на рівні президента росії володимира путіна для певного списку банків та компаній з акціонерами з «недружніх» росії країн.

Сукупний статутний капітал банків на кінець 2023 року збільшився до 3,4 трильйона рублів, а інвестиції нерезидентів у статутні капітали банків, що діють, знизилися до 335,5 мільярда рублів (-9,0%).

Частка іноземного капіталу в сукупному капіталі чинних банків росії станом на початок 2024 року склала 7,0%, скоротившись за минулий рік на 2,0 процентного пункту.

Джерело: Мінфін
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