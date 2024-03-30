Енергетики повернули електроенергію у шість областей

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 березня 2024, 12:14

Енергетики повернули електроенергію у шість областей

Графіки аварійних відключень скасовано у шести областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Графіки аварійних відключень скасовано у шести областях.

За оперативними даними міністерства на 30 березня, графіки аварійних відключень в усіх областях, де були застосовані обмеження під час вечірнього максимуму навантаження, було скасовано вчора до кінця доби.

Згідно з повідомленням, причиною цих відключень стали мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій.

Станом на 30 березня погодинні обмеження електроенергії застосовуються лише у Харківській області для 120 тис абонентів. Причина — значні пошкодження обладнання НЕК «Укренерго» та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії, повідомляє міненерго.

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувалось напередодні

Учора на запит Польщі до енергосистеми України постачалась електроенергія з 12:00 до 15:00 години. У короткостроковий ремонт було виведено блок ТЕС.

Внаслідок атаки БПЛА вночі аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій на Одещині, у результаті короткостроково знеструмлювалось близько 70 тисяч споживачів.

У Дніпропетровській області відключались високовольтні лінії, при цьому без електропостачання залишались побутові споживачі, промисловість, залізниця — зафіксовано збої у русі поїздів.

Увечері знеструмлювалась повітряна лінія у Сумській області, вимикались побутові споживачі та промисловість.

У Кіровоградській області вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмилась залізниця (збоїв руху потягів не було) та побутові споживачі.

Усіх споживачів, за повідомленням пресслужби, станом на 30 березня, заживлено.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами