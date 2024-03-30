Енергетики повернули електроенергію у шість областей

Графіки аварійних відключень скасовано у шести областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За оперативними даними міністерства на 30 березня, графіки аварійних відключень в усіх областях, де були застосовані обмеження під час вечірнього максимуму навантаження, було скасовано вчора до кінця доби.

Згідно з повідомленням, причиною цих відключень стали мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій.

Станом на 30 березня погодинні обмеження електроенергії застосовуються лише у Харківській області для 120 тис абонентів. Причина — значні пошкодження обладнання НЕК «Укренерго» та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії, повідомляє міненерго.

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувалось напередодні

Учора на запит Польщі до енергосистеми України постачалась електроенергія з 12:00 до 15:00 години. У короткостроковий ремонт було виведено блок ТЕС.

Внаслідок атаки БПЛА вночі аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій на Одещині, у результаті короткостроково знеструмлювалось близько 70 тисяч споживачів.

У Дніпропетровській області відключались високовольтні лінії, при цьому без електропостачання залишались побутові споживачі, промисловість, залізниця — зафіксовано збої у русі поїздів.

Увечері знеструмлювалась повітряна лінія у Сумській області, вимикались побутові споживачі та промисловість.

У Кіровоградській області вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмилась залізниця (збоїв руху потягів не було) та побутові споживачі.

Усіх споживачів, за повідомленням пресслужби, станом на 30 березня, заживлено.