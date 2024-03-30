Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 441 520 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 березня 2024, 8:11
Втрати ворога за 29 березня: 730 російських окупантів, 29 танків та 24 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 44 1520 (+730) осіб
- танків — 6 951 (+29) од,
- бойових броньованих машин — APV — 13 284 (+20) од,
- артилерійських систем — 11 006 (+15) од,
- РСЗВ — 1 023 (+0) од,
- засоби ППО — 736 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 701 (+45),
- крилаті ракети — 2 046 (+24),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14 344 (+57) од,
- спеціальна техніка — 1 814 (+7).
Джерело: Мінфін
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