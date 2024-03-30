Україна переходить на літній час: коли переводити годинники

Україна перейде на літній час 31 березня, у ніч із суботи на неділю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Стрілки годинників будуть переведені на годину вперед о 3 годині ночі.

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Літній час запроваджується щорічно, в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, «з метою ефективного використання світлої частини доби», повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах — членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — в кінці жовтня», йдеться в повідомленні міністерства.

Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня — о 4 годині (годинники переведуть на 1 годину назад).