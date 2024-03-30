Україна переходить на літній час: коли переводити годинники

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 березня 2024, 9:31

Україна переходить на літній час: коли переводити годинники

Україна перейде на літній час 31 березня, у ніч із суботи на неділю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Україна перейде на літній час 31 березня, у ніч із суботи на неділю.

Стрілки годинників будуть переведені на годину вперед о 3 годині ночі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Літній час запроваджується щорічно, в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, «з метою ефективного використання світлої частини доби», повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах — членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — в кінці жовтня», йдеться в повідомленні міністерства.

Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня — о 4 годині (годинники переведуть на 1 годину назад).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
innapcholko
innapcholko
30 березня 2024, 10:10
#
В Украине принятно так что правительство на пару с олигархами обманыевают народ.

Вот например дефицит настоящей каменной соли — с чем оно связано?

А с тем что она сейчас вся идет на экспорт! А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!

Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг. Упаковки те же самые — только на эстонсокм.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 11:57
#
А с тем что она сейчас вся идет на экспорт!

Підкажіть де саме видобувають ту сіль що йде на експорт?

А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!

так її в будь яку сіль додають, хіба що в технічній її немає бо технічній не треба бути у стані дрібного порошку

Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг.

В Донецьку сіль ніколи не видобували, ваш чоловік купив ту саму сіль з супермаркету.

Ну і нагадаю що Донецьк майже 10 років в окупації, тож в 2024 році ніяких продуктів вироблених в Донецьку не може продаватись в українських магазинах.
+
0
innapcholko
innapcholko
30 березня 2024, 12:04
#
Соль добываеться в Донецкой области — в народе ее просто называют Донецкой. Культуру нужно знать, а не к словам придираться!

Ты думаешь запасов нет? Или их раскупили за неделю — месяц — год?

Нет такой соли в магазинах — смотри фотки ниже!

До «войны» она всегда была на прилавках!

А сейчас почему-то только на экспорт!
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 12:21
#
Соль добываеться в Донецкой области — в народе ее просто называют Донецкой.

На соли добытой в Донецкой области написано название места в котором оно добыто. Еще с лета 2022 это место попало под сильные обстрелы и добыча соли была остановлена. Именно тогда в Украине был сильный дефицит соли и абсолютно все украинцы проживающие в Украине об этом знали. А еще позже, весной 2023 года в шахте добычи соли фотографировались руссские нацисты захватившие это место.

И тут появляется некая Инна Полочко которая весной 2024 года ничуть не смущаясь рассказывает что в Донецке добывается соль которая потом идет на экспорт в Эстонию.

Ты думаешь запасов нет?

Конечно нет: были бы запасы их бы продавали в 2022 и 2023 году.

Но летом-осень 2022 раздобыть где-либо украинскую соль было нереально, завозили турецкую, румынскую. И цена на импортную соль была в 3−4 раза выше цены украинской соли. Опять же кто угодно живущий в Украине про это знает.

И только фейковая украинка «Инна Полочко» рассказывает что покупает «донецкую соль» в марте 2024 года.

До «войны» она всегда была на прилавках!

До войны то место название которого ты не в силах назвать не было оккупировано, а сам городок и шахта не были разрушены обстрелами русских нацистов.


+
0
innapcholko
innapcholko
30 березня 2024, 12:26
#
Гав-гав — фотки посмотри, а?
факт есть — то что она продается еще продается — в упаковке для экспорта — такой соли полно на складах!
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 12:30
#
Гав-гав — фотки посмотри, а?

А ти погортай новини минулого та позаминулого років про захоплення москалями Соледара та Бахмута. Нагадаю що стара назва Бахмута це Артемівськ, а підприємство яке видобувало сіль звалось Артемсіль.

Про фотки я можу лише процитувати класика: «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице».
и озвучить фразу устами Андрея Миронова https://youtu.be/iTVu9DE3yZ0

такой соли полно на складах!

На яких складах, назви хоч один склад з цією сіллю.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 12:38
#
В догонку про фотки

На украинской соли да и вообще на любой украинской продукции произведенной в 2023 или 2024 году точно не будет надписей на русском языке.

А на твоей есть. Включи мозги, рашня.
+
0
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
30 березня 2024, 10:50
#
Коментарі максимально схожі на вкид від боту.
+
0
innapcholko
innapcholko
30 березня 2024, 11:33
#
Могу фотку скинуть — если не веришь

вот тебе
https://ibb.co/G3zrR21
https://ibb.co/YQy2Rzs
https://ibb.co/3msD5G5
https://ibb.co/WKGcT9m

куплено сегодня в Одессе

А тебе своего «бота» головного мозга рекомендую подлечить!
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 12:24
#
Штирлиц забыл отстегнуть парашут и снять орден ленина с груди
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2024, 12:26
#
Коли ж вже цей дебелізм з переходом на літній час закінчиться?
Мабуть лише одночасно з євробюрократами.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Aleesha, Три літри и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами