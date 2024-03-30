Україна перейде на літній час 31 березня, у ніч із суботи на неділю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Україна переходить на літній час: коли переводити годинники
Стрілки годинників будуть переведені на годину вперед о 3 годині ночі.
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Літній час запроваджується щорічно, в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, «з метою ефективного використання світлої частини доби», повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від
Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня — о 4 годині (годинники переведуть на 1 годину назад).
Коментарі - 11
Вот например дефицит настоящей каменной соли — с чем оно связано?
А с тем что она сейчас вся идет на экспорт! А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!
Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг. Упаковки те же самые — только на эстонсокм.
Підкажіть де саме видобувають ту сіль що йде на експорт?
А народ пусть покупает *** с добавками типа антислеживатель Добавка E536 — сейчас в любом супермаркете!
так її в будь яку сіль додають, хіба що в технічній її немає бо технічній не треба бути у стані дрібного порошку
Мой муж сегодня съездит на «базу» (г. Одесса) и купил именно настоящую каменную соль (Донецк) 15 упаковок — по 40грн кг.
В Донецьку сіль ніколи не видобували, ваш чоловік купив ту саму сіль з супермаркету.
Ну і нагадаю що Донецьк майже 10 років в окупації, тож в 2024 році ніяких продуктів вироблених в Донецьку не може продаватись в українських магазинах.
Ты думаешь запасов нет? Или их раскупили за неделю — месяц — год?
Нет такой соли в магазинах — смотри фотки ниже!
До «войны» она всегда была на прилавках!
А сейчас почему-то только на экспорт!
На соли добытой в Донецкой области написано название места в котором оно добыто. Еще с лета 2022 это место попало под сильные обстрелы и добыча соли была остановлена. Именно тогда в Украине был сильный дефицит соли и абсолютно все украинцы проживающие в Украине об этом знали. А еще позже, весной 2023 года в шахте добычи соли фотографировались руссские нацисты захватившие это место.
И тут появляется некая Инна Полочко которая весной 2024 года ничуть не смущаясь рассказывает что в Донецке добывается соль которая потом идет на экспорт в Эстонию.
Ты думаешь запасов нет?
Конечно нет: были бы запасы их бы продавали в 2022 и 2023 году.
Но летом-осень 2022 раздобыть где-либо украинскую соль было нереально, завозили турецкую, румынскую. И цена на импортную соль была в 3−4 раза выше цены украинской соли. Опять же кто угодно живущий в Украине про это знает.
И только фейковая украинка «Инна Полочко» рассказывает что покупает «донецкую соль» в марте 2024 года.
До «войны» она всегда была на прилавках!
До войны то место название которого ты не в силах назвать не было оккупировано, а сам городок и шахта не были разрушены обстрелами русских нацистов.
факт есть — то что она продается еще продается — в упаковке для экспорта — такой соли полно на складах!
А ти погортай новини минулого та позаминулого років про захоплення москалями Соледара та Бахмута. Нагадаю що стара назва Бахмута це Артемівськ, а підприємство яке видобувало сіль звалось Артемсіль.
Про фотки я можу лише процитувати класика: «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице».
и озвучить фразу устами Андрея Миронова https://youtu.be/iTVu9DE3yZ0
такой соли полно на складах!
На яких складах, назви хоч один склад з цією сіллю.
На украинской соли да и вообще на любой украинской продукции произведенной в 2023 или 2024 году точно не будет надписей на русском языке.
А на твоей есть. Включи мозги, рашня.
вот тебе
https://ibb.co/G3zrR21
https://ibb.co/YQy2Rzs
https://ibb.co/3msD5G5
https://ibb.co/WKGcT9m
куплено сегодня в Одессе
А тебе своего «бота» головного мозга рекомендую подлечить!
Мабуть лише одночасно з євробюрократами.