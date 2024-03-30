Володимир Довгаль отримав премію FinAwards «Найкращий СЕО МФО»

Найкращим СЕО мікрофінансової організації визнано Володимира Довгаля, СЕО Авентус Україна, бренд CreditPlus . Вручення премії від FinAwards 2024 відбулось у п'ятницю 29 березня.

Голосування відбувалось на сайті премії FinAwards 2024, де читачі «Мінфіну» мали можливість обрати найкращих серед компаній та представників фінансового сектору.

До визначення переможця також долучилось журі, яке складалось з експертів, серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.