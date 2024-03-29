Премію FinAwards 2024 «Найкращий банкір» отримав голова правління ПУМБ Сергій Черненко

Нагороду FinAwards 2024 «найкращий банкір» отримав голова правління ПУМБ Сергій Черненко. Про це повідомили під час вручення премії у п'ятницю 29 березня.

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Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.