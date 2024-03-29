До закриття міжбанку курс долара знизився на 16 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
29 березня 2024, 17:37
Курс валют на вечір 29 березня: долар втратив 16 копійок
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Відкриття 29 березня
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Закриття 29 березня
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Зміни
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39,13/39,17
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38,97/39,01
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16/16
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42,15/42,17
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42,08/42,11
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,05−39,50 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,32−39,42, євро — 42,75−42,91 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
27 марта — 39,37
28 марта — 39,17
29 марта — 39,01
Где там эти любители доллара? Что-то никого не видно. Оплакиваете влёт на 1% всего за два дня? А ещё ж инфляция.
Если в ноль выйдете, будет у вас праздник