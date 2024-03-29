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29 березня 2024, 15:33

В Укренерго попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла

Шахраї використовують логотип Укренерго для створення фейкових Telegram-каналів та поширення неправдивих даних про відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Шахраї використовують логотип Укренерго для створення фейкових Telegram-каналів та поширення неправдивих даних про відключення електроенергії.
Фото: t.me/Ukrenergo

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«Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Цього разу вони створили фейковий телеграм-канал про відключення, скопіювавши наш логотип», — йдеться у повідомленні.

Енергетики наголосили, що достовірна інформація щодо енергопостачання конкретного населеного пункту публікується на офіційних сайтах та сторінках в соцмережах місцевих обленерго. Її також можна отримати в особистому електронному кабінеті споживача.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
29 березня 2024, 16:40
#
Ну Одессий ДТЕК — по графику должен отключать вчера и сегодня — и ничего! Отключений нет!
По заяве — Одессий ДТЕК — это фейк?
Тут смотрела: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
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